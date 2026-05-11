Laura Esther Stein (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 68 años de edad. Su esposo Omar Langiano; sus hijos Gerardo, Juan Cruz y Valeria; su nieto Cristian; sus hijos políticos Marcelo y Ángeles; sus familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Sin velatorio. Sin responso. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Villa Alfredo Fortabat. Nacida en Coronel Suárez. Ama de casa.