Margarita Haydee Urrutia viuda de Castro (Q.E.P.D.)

Margarita Haydee Urrutia vda. de Castro (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Hugo César y Graciela Haydee; su hijo político Ricardo José Setz; sus nietos Hugo Roberto, Ricardo Jesús y María Luján; sus bisnietos Nerina, Dalma, Isabella, Caterina, Joel, Huma, Agostina, Tiziano y Wendy; su tataranieto Benjamín; sus nietos políticos, hermanos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, desde las 8 del lunes 11 de mayo hasta las 14:30 horas. Responso en la Capilla Ardiente. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Nacida en Olavarría. Jubilada.