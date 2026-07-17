Antonia Fernandez Rodriguez Vda de Antonio de Oliveira (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Julio de 2026 a los 102 años de edad. Nacida en España, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio Nueva Villa Alfredo Fortabat de la localidad de Loma Negra. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», dando inicio el viernes 17 de julio a las 19:00 horas. Se celebrará un responso en la capilla ardiente y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 18 de julio a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.