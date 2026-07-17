Producción de medicamentos en Olavarría: fabrican miles de dosis de Ibuprofeno y Paracetamol en el Hospital Municipal

El Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» avanza con la fabricación de fármacos tras la incorporación y reacondicionamiento de equipamiento técnico. La puesta en funcionamiento de una blistera permite completar el proceso de envasado en la planta local, que había dejado de producir en 2018.

Actualmente, el espacio dependiente de la Dirección de Farmacia trabaja en la producción de 550.000 comprimidos de Ibuprofeno 400 mg, los cuales estarán disponibles en los próximos días en el sistema de salud pública. A su vez, se avanza en la producción de 500.000 comprimidos de Paracetamol y se distribuyó un lote de Paracetamol en jarabe destinado a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y al centro asistencial de Olavarría.

Para la reactivación del laboratorio se sumaron balanzas de precisión, instrumental de medición para disoluciones y una dosificadora de líquidos. Asimismo, se reparó una máquina emblistadora con más de 40 años de antigüedad que se encontraba fuera de servicio.

El Director de Farmacia, Darío Fontana, señaló que el último lote de Ibuprofeno comprimido se había realizado en 2017 y remarcó el objetivo de recuperar la producción estatal. Desde la organización informaron que las próximas líneas de elaboración planificadas incluyen Diclofenac y Bromhexina, además de otros analgésicos.

La Dirección de Farmacia coordina la Farmacia Central Hospitalaria, la Farmacia Ambulatoria, la provisión de medicamentos para la Atención Primaria de la Salud y la Central de Esterilización. El equipo de trabajo está integrado por cuatro profesionales farmacéuticos y 35 operarios entre personal técnico y administrativo.