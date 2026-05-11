 “Milei piensa que Adorni es una persona honesta»

El Ministro de Economía, Luis Caputo, habló este domingo acerca de la denuncia por enriquecimineto ilicito sobre Manuel Adorni y dio su punto de vista acerca de la polémica en torno al Jefe de Gabinete.

En diálogo con La Nación+ con Luis Majul, Caputo expresó: «pienso lo mismo que el presidente (Javier Milei) y el piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Si pensara que es honesto y no lo defendiera, me parecería trágico.