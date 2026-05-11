Fuego y pérdidas materiales en una vivienda céntrica

​Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron este domingo, a partir de las 22:30, en el incendio de una vivienda ubicada en La Madrid 2909, en la intersección con la calle Belgrano.

​De acuerdo con el testimonio de una testigo en el lugar, un cortocircuito seguido de una explosión originó el fuego en un sillón, lo que desató el siniestro en el interior del inmueble.

​En el operativo participaron la Unidad N° 25 de asistencia y la Unidad N° 16, bajo las órdenes del oficial Abel Ruybal. Un total de diez efectivos trabajaron para controlar las llamas y retirar el sillón siniestrado de la propiedad.

​La combustión del mueble y otros elementos generó una densa humareda que afectó las pertenencias de la vivienda. Pese a que se registraron cuantiosas pérdidas materiales, no hubo personas heridas.

​Al lugar también acudió personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y de la Dirección de Control Urbano municipal para tareas de asistencia en el tránsito. Una ambulancia del servicio privado EMO se hizo presente de manera preventiva, aunque no fue necesaria su intervención.