Cientos de olavarrienses en los festejos por el 148° aniversario de Colonia Nievas

Imágenes Mauricio Latorre

Pese a las condiciones climáticas de viento y frío, una importante cantidad de público se acercó este domingo a Colonia Nievas para celebrar su 148° aniversario y la tradicional Fiesta de la Kerb. Las actividades, que se desarrollaron en la Plaza «Juan José Naviliat», comenzaron a las 13:00 con la apertura de los patios de comidas típicas, foodtrucks y una nutrida feria de artesanos y emprendedores locales.

El acto protocolar contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, acompañado por la delegada de Hinojo, Cecilia Roth, el diputado provincial Martín Endere, concejales y representantes de diversas instituciones de la comunidad. Durante el encuentro, se destacó que la Fiesta de la Kerb fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, también recibió la distinción de interés legislativo el libro «Colonia Nievas, alemanes del Volga: relatos de su historia», de los autores Osvaldo Bugliessi y Mingo Jacobo. Esta obra había sido presentada oficialmente el día anterior en la Sociedad de Fomento local, como parte de la tercera edición del ciclo literario «Pueblos de Olavarría».

Al hacer uso de la palabra, el intendente Wesner remarcó la importancia de sostener las fiestas populares que congregan las costumbres, la danza y la música, rindiendo homenaje a la tradición migratoria de la zona. Por su parte, Osvaldo Bugliessi, en representación de la Sociedad de Fomento, agradeció el acompañamiento municipal y legislativo para mantener viva la identidad de los pueblos alemanes del Volga.

La jornada continuó con la entrega de reconocimientos, el tradicional desfile y la presentación del ballet de danzas típicas «Wir Bringen Freunden». El cierre musical estuvo a cargo de los grupos «Las Chinas» y «Machilo y la Superband».