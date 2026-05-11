Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría Convoca a Asamblea general ordinaria
En cumplimiento de las normas estatutarias correspondientes, se convoca por la presente a todos los afiliados al Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 26 de junio de 2026 a las 19 horas en el local sindical en calle Maipú 2150, para tratar el siguiente Orden del Día:
- Lectura del acta de la Asamblea anterior.
- Consideración de Memoria y Balance del período 01-01-2025 al 31-12-2025.
- Tratamiento Bolsa de Trabajo.
- Designación de dos compañeros para firmar el acta respectiva.
Sin otro particular, se solicita masiva y puntual concurrencia.
Por Sindicato Luz y Fuerza:
Emmanuel Tambucci (Secretario Adjunto) y Eduardo Amaya (Secretario General).