Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría Convoca a Asamblea general ordinaria

En cumplimiento de las normas estatutarias correspondientes, se convoca por la presente a todos los afiliados al Sindicato Luz y Fuerza de Olavarría a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el viernes 26 de junio de 2026 a las 19 horas en el local sindical en calle Maipú 2150, para tratar el siguiente Orden del Día:

Lectura del acta de la Asamblea anterior. Consideración de Memoria y Balance del período 01-01-2025 al 31-12-2025. Tratamiento Bolsa de Trabajo. Designación de dos compañeros para firmar el acta respectiva.

Sin otro particular, se solicita masiva y puntual concurrencia.

Por Sindicato Luz y Fuerza:

Emmanuel Tambucci (Secretario Adjunto) y Eduardo Amaya (Secretario General).