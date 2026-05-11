Elisa Adela Benitez viuda de Nuñez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos: Mirta, Elisa, Oscar y Marisa; sus hijos políticos: Ricardo y Hugo; sus nietos; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B, este lunes 11 de mayo de 08:00 a 14:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Vecina de barrio Pueblo Nuevo, nacida en Olavarría, se desempeñaba como jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.