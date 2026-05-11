Stella Maris Sarasola viuda de Parma «China» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 80 años de edad. Sus hijos: Mario, Juan José y Hugo Parma; sus hijas políticas: Liliana Leguizamón y María Celia Roselló; sus nietos; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sin velatorio ni responso, sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes 11 de mayo a las 11:30 horas.

Vecina del barrio CECO II, nacida en Olavarría, se desempeñaba como jubilada y pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.