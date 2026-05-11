Alfredo Alberto Rossi «El Zorro» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 90 años de edad. Su hijo Alfredo Alberto Rossi; su hija política Marcela Riley; sus nietos: Alfredo, Nicolás, Facundo, Carolina y Lautaro; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento E, este lunes 11 de mayo de 08:00 a 13:00 horas. Luego del responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Vecino del barrio Sarmiento, nacido en Olavarría, se desempeñaba como jubilado de la fábrica Calera Avellaneda y pensionado. Servicio adherido a Coopelectric.