Hilario Galli: «Seguimos sin poder acceder a información pública»

Todos los bloques de la oposición presentaron una nota ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante para solicitar el restablecimiento del acceso al módulo contable del sistema RAFAM. Según explicaron, el servicio fue interrumpido a finales del mes pasado y aún no ha sido habilitado nuevamente.

El concejal Hilario Galli brindó precisiones sobre la situación y la importancia de esta herramienta para la labor legislativa.

Las gestiones por el acceso

«Desde el mismo momento que nos lo cancelaron, nosotros pedimos acceso nuevamente, porque en realidad nunca que liquidan los sueldos lo cancelan. No se sabe por qué lo cancelaron», manifestó el edil.

Galli remarcó la insistencia en el reclamo: «Desde ese día que lo cancelaron, todo el tiempo lo estamos pidiendo, a la semana siguiente lo seguimos solicitando, se lo pedimos en dos oportunidades a presidencia, lo volvimos a pedir en comisiones. Incluso, le hemos mandado WhatsApp a la gente de RAFAM del municipio, y no tenemos noticias, y nos dicen que no tienen novedades, y nosotros seguimos sin poder acceder a información pública».