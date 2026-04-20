La Suprema Corte busca destrabar un conflicto gremial y convocó a la AJB a una reunión de trabajo

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires convocó a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) a una reunión de trabajo que se realizará durante esta semana, con el objetivo de abordar los temas pendientes que integran la agenda de reclamos del sector.

Desde el gremio señalaron que la convocatoria representa una instancia de diálogo y remarcaron que los planteos realizados en las últimas semanas responden a problemáticas que consideran urgentes, vinculadas a la carrera judicial y a las condiciones laborales dentro del Poder Judicial bonaerense.

Indicaron además que, una vez concretado el encuentro, se darán a conocer los resultados de la reunión.