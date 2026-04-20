Caso discapacidad: la Justicia declaró admisible la demanda de la médica Andrea Chiodi contra el Municipio de Olavarría

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Azul, Pablo Quaranta, dictó el pasado 13 de abril una resolución mediante la cual declaró admisible la demanda presentada por la médica Andrea Beatriz Chiodi contra la Municipalidad de Olavarría.

En la misma resolución, el magistrado dispuso correr traslado de la demanda al Municipio, que contará con un plazo de 45 días para contestarla y presentarse en el expediente, bajo apercibimiento de rebeldía.

El pronunciamiento no aborda el fondo del conflicto, sino que se limita a verificar que la presentación cumple con los requisitos formales y procesales, además de haber sido interpuesta dentro de los plazos legales, por lo que corresponde su tramitación.

Asimismo, se establece que la instancia administrativa se encuentra agotada, tras el rechazo del recurso jerárquico presentado contra la disposición que determinó que la profesional no sea convocada de manera provisoria a la Junta Evaluadora de Discapacidad.

De esta manera, el caso ingresa formalmente en la etapa judicial.

El contexto

La demanda fue iniciada por la médica, quien integraba la Junta Evaluadora de Discapacidad y había denunciado presuntas irregularidades en la emisión de certificados.

Tras esa situación, fue apartada de manera provisoria de sus funciones, lo que derivó en el reclamo judicial en el que solicita la nulidad de la medida y su eventual reincorporación.

El expediente continuará ahora con la intervención de la Municipalidad de Olavarría, mientras la Justicia deberá resolver si la decisión administrativa se ajustó a derecho o si implicó una medida irregular.