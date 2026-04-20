Kicillof vuelve a la Corte Suprema por la deuda de Anses con la Provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participará este martes de una nueva audiencia en la Corte Suprema, en el marco del reclamo que la Provincia mantiene contra el Gobierno nacional por una deuda previsional que, según se sostiene, asciende a $2,2 billones.

Se trata de la segunda audiencia en esta causa, luego del encuentro realizado el pasado 17 de marzo, en el que se discute la constitucionalidad del DNU 280/2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei suspendió las transferencias de Anses destinadas a cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

La demanda fue presentada por la Provincia en abril de 2024 con el objetivo de que Nación restituya los fondos y actualizaciones correspondientes, en base a lo establecido por la Ley 27.701. El reclamo acumulado, según se indicó, alcanza actualmente los $2,2 billones.

Durante la primera audiencia, desde Anses se argumentó que no se contaba con información suficiente para determinar el monto adeudado, por lo que la Corte otorgó un plazo de 30 días para verificar esa situación.

En este nuevo encuentro, previsto para las 11, desde el Gobierno bonaerense esperan que el máximo tribunal avance con una medida cautelar que obligue a reanudar las transferencias mientras se resuelve el fondo de la cuestión, un proceso que podría extenderse durante varios meses.

En paralelo, la administración provincial mantiene otros reclamos judiciales contra Nación por recortes en fondos vinculados a seguridad, transporte y educación.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que el conflicto financiero con el Gobierno nacional alcanza una magnitud mayor, al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones, mientras que el impacto global —entre deuda, obras paralizadas y caída de ingresos— se estima en $22,2 billones.