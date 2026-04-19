Criar a un hijo costó hasta $676.431 en marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los valores de la canasta de crianza correspondientes a marzo de 2026, que establecen que mantener a un hijo en Argentina puede costar hasta $676.431 mensuales, según la edad.

El dato surge del informe oficial que mide tanto los bienes y servicios necesarios para el desarrollo como el tiempo de cuidado. En ese marco, la herramienta también comenzó a ser utilizada en ámbitos judiciales como referencia para la fijación de cuotas alimentarias en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al relevamiento, los costos se distribuyen en cuatro tramos etarios. Para menores de un año, el valor fue de $515.236; entre 1 y 3 años, $616.046; de 4 a 5 años, $538.587; y para niños de 6 a 12 años, el monto más alto con $676.431.

El informe detalla que una parte del gasto corresponde a bienes y servicios, calculados en base a la Canasta Básica Total, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud. En marzo, ese componente representó $183.349 en menores de un año y llegó a $374.042 en el tramo de 6 a 12 años.

A su vez, la medición incorpora el costo del cuidado, calculado según la escala salarial del personal doméstico en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”. En el caso de niños de 1 a 3 años, se estiman 168 horas mensuales, lo que equivale a $379.300. Para el grupo de 6 a 12 años, la carga baja a 84 horas, con un costo de $302.389.

Este componente resulta central para entender el valor total de la canasta, ya que no solo contempla el gasto directo sino también el tiempo que demanda la crianza. Esa característica es la que le otorga peso en el ámbito judicial, donde distintos jueces la toman como parámetro objetivo al momento de definir obligaciones alimentarias.

La canasta de crianza se elabora en base a lineamientos del Ministerio de Economía y el UNICEF, y busca reflejar de manera integral los costos que enfrentan las familias.