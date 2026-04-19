Telia Ana Hipedinger viuda de Schamberger (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de abril de 2026 a los 89 años de edad. Sus hijos Nancy y Javier; sus hijos políticos Jorge y Carlina; sus nietos, nietos políticos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, el domingo 19 de abril de 7:00 a 9:30 horas. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Colonia Hinojo. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Colonia Hinojo. Nacida en Colonia Hinojo. Jubilada y pensionada.