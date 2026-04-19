Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos

El Presidente de la Nación inició la gira en territorio israelí este domingo 19 de abril.

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, dando inicio a una visita oficial, que es la tercera a ese país de medio oriente desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo.

La primera actividad del presidente Milei en territorio israelí fue la visita al Muro de los Lamentos.