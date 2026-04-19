Saldungaray: la Cámara de Comercio regional busca recuperar el matadero de Francisco Salamone

Fuente: DIB

En la localidad bonaerense de Saldungaray, en el partido de Tornquist, se ubica un conjunto de obras del ingeniero Francisco Salamone. La más conocida es la del portal del cementerio pero también salieron de su estudio los diseños del mercado, la delegación municipal y el matadero. Precisamente este último se encuentra muy deteriorado, y en vista de ello la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray (CAMCOTISAS) decidió tomar la iniciativa para rescatar el edificio.

Según informó Radio Reflejos, la entidad impulsa un proyecto para “transformar el edificio en un polo educativo, cultural y turístico”. Gastón Martin, vicepresidente de CAMCOTISAS, destacó la necesidad de una “gestión colaborativa” para salvar la obra del abandono y convertirla en un motor de desarrollo regional.

“Tomamos conciencia de que el inmueble se encontraba en una situación rara de ocupación para ser un monumento nacional. Visto este estado, pensamos en tomar cartas en el asunto como ONG para que la comunidad pueda disfrutarlo”», explicó Martin.

El proyecto, que comenzó con una nota al Concejo Deliberante en 2024, propone una puesta en valor integral. Para Martin, la falta de presupuesto no debe ser una barrera definitiva: “El ‘no’ por la falta de financiamiento es lo primero que te dicen, pero nosotros somos una institución de pequeñas voluntades que, sin plata, generamos un montón de cosas. Es cuestión de encontrarle la vuelta”.

Ante las dudas sobre el alcance del proyecto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio fue claro en las prioridades. Aunque el predio cuenta con varias hectáreas, el interés principal radica en la arquitectura histórica. “Lo que urge es la obra de Salamone. Después el Municipio dirá qué se puede hacer con el resto del predio, pero lo importante es que no se nos caiga el matadero; restaurarlo y ahí salir a buscar los acuerdos y permisos necesarios, ya que es un monumento nacional”, precisó.

Martin subrayó que, como en toda ONG, el trabajo de CAMCOTISAS es “a pulmón” y se nutre del compromiso de los socios. Así, recordó logros previos que dinamizaron la economía regional, como el Festival de la Milanesa Serrana.

Actualmente el proyecto pasó del Concejo Deliberante a la órbita del Poder Ejecutivo Municipal, que es quien tiene la potestad final sobre el inmueble. “Estamos expectantes. Nos debemos una reunión con el secretario de Turismo y los concejales para conversar sobre este tema y sobre la agenda anual que hemos logrado construir”, señaló Martin.

La iniciativa busca generar un debate necesario sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones intermedias en la protección del patrimonio. “Queríamos instalar que acá hay un edificio que es patrimonio y alguien tiene que hacer algo. Vamos juntos para adelante con un espíritu colaborativo”, concluyó Martin.

En el texto del proyecto presentado por la Cámara de Comercio para recuperar el matadero de Saldungaray se pueden leer varios objetivos específicos: Gestionar líneas de crédito y atraer inversiones privadas para la restauración, Crear un Museo Regional dedicado a Sierra de la Ventana y Saldungaray, Desarrollar un Centro de Capacitación y Charlas para la comunidad, Promover muestras de arte locales y regionales, Generar un espacio cultural para niños, con actividades lúdicas y educativas e Incorporar el edificio a los circuitos turísticos culturales de la región.

Además se propone usar el inmueble como Museo Regional, para reserva de la historia, el patrimonio y cultura de la comarca. Como Centro de Capacitación, donde se ofrezcan talleres de oficios, charlas empresariales, turismo y cultura. Como Espacio de Arte, para exposiciones, encuentros de artistas, ferias culturales.

También un área infantil, donde se desarrollen actividades didácticas, arte y ciencia para niños. Y finalmente, para eventos especiales, como festivales, ferias, jornadas educativas.

Financiamiento

En cuanto al financiamiento del proyecto, desde la Cámara sugieren buscar líneas de crédito provinciales y nacionales (Ministerio de Cultura, Turismo, Nación y Provincia); inversión privada mediante acuerdos con empresas locales y regionales; fondos internacionales destinados a la preservación patrimonial; y autogestión, como alquiler de espacios, eventos y capacitaciones.

“El proyecto busca honrar la obra de Salamone y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la comunidad. Con el apoyo del Honorable Concejo Deliberante y el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, Camcotisas está dispuesta a asumir el compromiso de llevar adelante la recuperación, puesta en valor y gestión del Matadero de Saldungaray”, cierra el texto.