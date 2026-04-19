Dos detenidos tras provocar disturbios en la vía pública

Un hombre de 29 años y una mujer de 33 fueron detenidos en el marco de un procedimiento realizado por personal del Comando de Patrulla Olavarría, tras un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación vecinal.

El hecho se registró en calle Piedras al 1400, donde, según se indicó en la información oficial, ambos involucrados se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública y en aparente estado de ebriedad. Además, se detalló que incitaban a pelear a otras personas presentes en el lugar.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron y procedieron a la detención de ambos, quienes fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73.