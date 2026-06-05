Policía Federal realizó un allanamiento por venta de drogas en Azul

La División Unidad Operativa Federal Azul de la Policía Federal Argentina realizó este jueves 4 de junio un allanamiento en la localidad de Azul, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

El procedimiento fue concretado por personal de la Brigada de la División, tras tareas investigativas iniciadas en el mes de marzo. Las tareas permitieron reunir elementos de prueba que vinculaban a un hombre mayor de edad con las actividades ilícitas.

La causa se originó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, subrogada por el fiscal Adrián Peiretti, quien solicitó la orden de allanamiento y registro para el domicilio particular del investigado.

Durante el operativo, que contó con la colaboración del can detector de narcóticos «Uma», se secuestró marihuana, cocaína, teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza de precisión y otros elementos de interés para la causa.

El hombre investigado quedó imputado a disposición de la autoridad judicial interviniente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.