Alberto Oscar Giordanino “Beto” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de abril de 2026 a los 83 años de edad. Su esposa Ana María Albanese; sus hijas Paola y Lucrecia; sus hijos políticos Alejandro y Gustavo; sus nietos Emiliano, Milena, Martina y Tiziana; sus hermanos Bocha, Ofelia y Marta; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, con responso en la Capilla Ardiente, y serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio CECO I. Nacido en Olavarría. Jubilado.