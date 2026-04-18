Claudio Andres Parras (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de abril de 2026 a los 66 años de edad. Su esposa Silvia Verdi; sus hijos Bruno y Jimena Parras; su hijo político Matías; sus nietas Pilar y Sara; familiares, amigos y demás deudos participan de su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C, desde este sábado 18 de abril a las 09:30 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric. El señor Parras era jubilado, había nacido en Trenque Lauquen y residía en el barrio Diez de Junio.