Renunció Manuel Adorni: denunció una “carnicería mediática” y dijo que deja el cargo para proteger a su familia

Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete de Ministros a través de una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que tomó la decisión para resguardar a su familia tras lo que definió como una campaña de hostigamiento, mentiras y ataques personales sostenidos desde el inicio de la gestión.

En el texto, Adorni agradeció al Presidente por aceptar su dimisión y sostuvo que es la primera vez desde el 10 de diciembre de 2023 que actúa en contra de los deseos del mandatario.

“Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.”

El ahora exfuncionario afirmó que durante su paso por el Gobierno fue objeto de “interminables ataques mediáticos”, que, según aseguró, terminaron afectando a su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos.

Las denuncias de operaciones y ataques personales

En la carta enumeró una serie de versiones que, según indicó, fueron falsas y formaron parte de una campaña en su contra.

“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, mansiones y autos lujosos, ‘granjas cripto’ operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, nepotismo, gastos personales pagados con fondos públicos, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’, sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares, y decenas de falsedades más.”

También aseguró que fue tratado de “delincuente y corrupto” sin que existiera, según sostuvo, un solo hecho de corrupción en su contra.

“Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia. También atacaron mi vida personal: se metieron con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mis amigos y con cada uno de mis afectos.”

“El ensañamiento tiene un límite”

Adorni explicó que decidió dejar el cargo porque considera que el nivel de exposición alcanzó un límite y priorizó el bienestar de su familia.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual.”

En ese tramo volvió a expresar su respaldo político al Presidente.

“Usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera.”

Asimismo, lamentó que el “hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios” de perjudicarlo terminaran afectando a personas de su entorno.

“No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática.”

Balance de su gestión

En otro de los pasajes de la carta, el exjefe de Gabinete aseguró sentirse orgulloso de haber integrado el Gobierno desde su inicio y de haber acompañado cada una de las decisiones de la administración nacional.

“Me enorgullece ser parte de este camino, y haberlo acompañado en cada logro que hemos tenido como Gobierno.”

También recordó que aceptó el cargo a pedido personal de Milei durante una reunión en la Quinta de Olivos.

“He cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de su gobierno.”

Agradecimientos a Milei, Karina Milei y al gabinete

Gran parte de la carta estuvo dedicada a agradecer al Presidente, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los equipos de trabajo del Gobierno.

“Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia.”

También agradeció a quienes integraron sus equipos y al resto de los ministerios.

“Gracias también a los equipos de los ministerios y a cada uno de sus ministros por el afecto, el apoyo y, sobre todo, por empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente.”

Además, dedicó un mensaje a quienes lo respaldaron fuera del Gobierno.

“Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quienes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad.”

“Me retiro tranquilo y en paz”

En el cierre de la carta, Adorni afirmó que deja el cargo con la conciencia tranquila y convencido de haber cumplido con su responsabilidad.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones.”

Finalmente, dirigió un mensaje personal al Presidente en el que reiteró su respaldo al rumbo del Gobierno y aseguró que seguirá apoyándolo desde el lugar que le toque ocupar.

“¿Sabe qué Presidente? Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país.”

Y concluyó: