Nélida Silvia Ruiz viuda de Marcos (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de junio de 2026 a los 84 años de edad. Sus hijos: Claudio, Marcelo y Emilio Marcos. Sus nietos, bisnietos, amigos, familiares y demás deudos acompañan su fallecimiento.

No se realizó velatorio ni se dictará responso. La inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz el lunes 29 de junio de 2026 a las 8:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Nació en Bolívar, era jubilada y pensionada, y vivía en el barrio Pueblo Nuevo.