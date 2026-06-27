Seide Margarita Ramírez vda de Cranstoun (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de junio de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijas: Margarita y Mercedes. Su yerno: Orlando Molina. Sus nietos: Andrea, Julio y Ornella. Sus nietos políticos: Nicolás y Lorena. Sus bisnietos: Delfina, Facundo, Fernando, Alex y Matías participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», comenzando el sábado 27 de junio a las 9:00 horas. Se dictará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado a las 14:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Nació en Olavarría, era jubilada y vivía en el barrio Luján.