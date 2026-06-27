Miguel Angel Alzola (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de junio de 2026 a los 81 años de edad. Su esposa: Olga. Sus hijos: Verónica, Miguel Ángel y Emanuel. Sus nietos: Tomás, Mora, Polito, Sofía, Victoria, Juliana, Alfonsina y Gonzalo. Sus sobrinos, sus hijas políticas y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», comenzando el sábado 27 de junio a las 16:00 horas. Se dictará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Nació en Rauch, era jubilado y vivía en el barrio Ceco 1.