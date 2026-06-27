Andrés Malamud presentó su libro Operación Argentina en Olavarría

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El politólogo olavarriense Andrés Malamud y la periodista y politóloga Astrid Pikielny presentaron este sábado el libro «Operación: Argentina. De la ilusión a la casta, diálogos sobre cuatro décadas de democracia» en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Olavarría. El encuentro se realizó ante un salón que completó la capacidad disponible de asistentes.

La obra repasa las últimas cuatro décadas de la historia política del país a través de un formato de conversación entre ambos autores. Durante la presentación, se expusieron las principales tesis del libro, los motivos de su publicación y la dinámica de trabajo conjunto.

Astrid Pikielny inició la exposición explicando el origen del proyecto: «El libro nace a pocos días de la asunción de Milei en diciembre de 2023 con la propuesta de Marcelo Panozo y de Planeta. Nos proponen tener un diálogo sobre los 40 años de democracia porque recordemos que el día que asume Milei se cumplen 40 años de la asunción de Alfonsín, también con la idea de pensar qué es Milei, por qué la sociedad lo puso donde lo puso».

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Respecto a la estructura de la publicación, Pikielny detalló el uso de conceptos ordenados de manera alfabética y lúdica: «Tenemos un capítulo que se llama con d de democracia en donde recordemos los 40 años, g de gradualismo el periodo de Macri, con k de kermés los años del kirchnerismo, con c de crisis. Cuál es la crisis que cada gobierno heredó y cuál es la crisis que cada gobierno legó en tanto la crisis es con mi presente en nuestra historia».

Por su parte, Andrés Malamud se refirió a su vínculo personal con la política local y la perspectiva histórica del análisis: «Es conmovedor estar acá porque el libro que escribimos con Astrid es el de los 40 años de democracia, y esa democracia para mí empezó con mi vida. Mi vida política se inicia en la barranca cuando era adolescente y teníamos dictadura, guerra de Malvinas y transición».

Malamud analizó el contexto económico subyacente que derivó en el escenario político actual de la Argentina: «En 1983 Alfonsín recupera la política y la democracia que sobrevive a su mandato es lo que él deja como legado. No hay Milei sin frustración y la consecuencia del fracaso porque Milei viene a reparar lo que ni Alfonsín ni Menem ni de la Rúa ni Duhalde ni los Kirchner ni Alberto ni Macri consiguieron reparar, que es la economía».

El politólogo también abordó la comparación entre los liderazgos que denomina como las «tres emes» (Menem, Macri y Milei) y los preconceptos tradicionales sobre las identidades políticas del país: «Tendemos a pensar intuitivamente o prejuiciosamente que los peronistas son populistas y los antiperonistas son liberales, que peronismo es estado y antiperonismo es mercado, y aquí lo que estamos viendo es que Macri podía haber sido peronista y eligió hacer otra cosa. Menem nunca renegó del peronismo y Milei tampoco. Milei es alguien que además está rodeado de Menem, fue asesor de Scioli en la elección de 2015 y siempre se reconoció como afín al peronismo. Si hay algo que Milei era, era profundamente antirradical, antialfonsín».

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En otro tramo de la charla, Malamud analizó las disputas dentro del peronismo bonaerense y mencionó la situación de Martín Insaurralde, vinculándola a operaciones de filtración desde el oficialismo y al rol estratégico de Santiago Caputo: «El kirchnerismo no es un partido Nacional, es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ahora tampoco existe kirchnerismo provincial porque se están despedazando y se están despedazando porque Axel quiso autonomizarse de Cristina y a Cristina no le gustó. Termosellados Insaurralde, por qué pasa todo esto, hay varias hipótesis. Las dos más importantes son las privadas: cuestión de quién se queda con los bienes gananciales, quién chantajea al otro para que una cuestión conyugal; la otra es política, quién filtra la información, quién le entra al video, Jessica Cirio lo difunde. Y toda la información que poseemos indica que fue la silla de Santiago Caputo con qué objetivo: desarmar la estructura territorial que Kirchner ha estado armando en contra de Cristina».

Al evaluar la distribución del poder en la gestión nacional, detalló el esquema organizativo interno: «El gobierno está como dicen los italianos lotizado, loteado. Si cada parte del gobierno no se mete en la otra parte, en la interna se van repartiendo los cargos, pero las políticas se están autonomizando. La economía la gobierna el equipo económico: doctor Caputo, Santiago Bausili y Milei; la política la maneja Karina con sus adláteres, los Menem; y después tenemos la parte mediática y que maneja la información y mucha plata que sigue siendo el señor de Caputo».

Ante la consulta de Pikielny sobre el impacto de los cuestionamientos públicos a figuras del gobierno, el politólogo se refirió al vocero presidencial Manuel Adorni y las consecuencias de la corrupción en contextos de crisis: «Es probable que se vaya finalmente, las cosas que habrán acordado todavía no sabemos. Yo tiendo a pensar que los escándalos son efímeros. Las emociones son muy intensas y son efímeras. En este momento tiene un costo tremendo, votantes de Milei están decepcionados porque lo tostó a Adorni, dos semanas después no se acuerdan más. La corrupción solo se descubre cuando se torna escándalo y los escándalos de corrupción solo tienen efecto político cuando es crisis económica. Cuando la economía está bien la corrupción no importa, si la economía mejora, si la inflación sigue bajando, si el salario recupera poder adquisitivo nos bancamos muchos Adornis».

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Finalmente, Malamud expuso datos cuantitativos de la región para ilustrar la situación global de los partidos políticos tradicionales frente a los nuevos emergentes: «Si miramos lo que pasa en el continente latinoamericano, lo que vemos es que los partidos viejos no funcionan, pero lo nuevo tampoco. De las últimas 20 elecciones en América Latina presidenciales de México hasta Argentina, 16 fueron ganadas por partidos que no tenían 10 años de edad. 16 en 20 es 80%. El recorrido del continente es la democracia sigue funcionando, los partidos no. La gente sigue votando pero elige cosas nuevas».

Al concluir la disertación, los autores respondieron preguntas del público asistente y firmaron ejemplares de la obra editada por Editorial Planeta.