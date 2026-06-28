La bombera olavarriense ya se encuentra en Venezuela

La sub ayudante del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría, María Bevacqua, ya se encuentra en Venezuela para integrar la misión internacional de la Brigada Puma USAR ARG-13, un equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que reúne a personal de distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires.

El contingente, compuesto por 31 especialistas, arribó a territorio venezolano tras el sismo registrado en ese país. El Comandante General de Bomberos Voluntarios de Olavarría, Raúl Ferreyra, informó que el personal desembarcó a las 8, instaló su base de campamento en un lugar asignado por las autoridades locales y coordinó las áreas para iniciar las tareas de rescate.

Ferreyra explicó que la brigada trabaja en un escenario complejo que carece de suministros básicos como energía eléctrica, agua potable y comunicaciones. «Desembarcaron a las 8, se organizaron y empezaron con el trabajo que no es fácil, debe ser de lo más difícil que hay porque hay que trabajar en silencio y con mucho cuidado», señaló.

El jefe del cuerpo activo local detalló que este tipo de equipos cuenta con una preparación diferente a la de un bombero convencional. «Siempre están presentes con un conocimiento mayor al que tiene el bombero común», afirmó, y precisó que Bevacqua realizó un entrenamiento de tres años para incorporarse a este grupo especializado.

La Brigada Puma USAR ARG-13 dispone de certificaciones internacionales para la respuesta ante terremotos y derrumbes. El equipo utiliza tecnología específica como cámaras de inspección, drones térmicos y sensores sísmicos destinados a la localización de personas atrapadas.

Respecto a la modalidad operativa en la zona afectada, Ferreyra remarcó la necesidad de aplicar criterios profesionales estrictos para la remoción de estructuras. «Dentro de todos esos escombros hay vidas que todavía laten, entonces hay que ser muy profesional. Hay que sacar piedra por piedra, escombro por escombro», describió.