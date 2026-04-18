Roque Martin Mogica (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 18 de abril de 2026 a los 75 años de edad. Su esposa, hijos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “D”, a partir de las 9:30 horas, con responso en la Capilla Ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 19 de abril de 2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Hinojo. Nacido en Olavarría. Jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense.