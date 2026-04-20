Aprueban la actualización de costos de la obra del Polo Judicial Tandil y Provincia pagará más de $23 millones adicionales
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la redeterminación de precios de una obra vinculada al Poder Judicial en Tandil, lo que implica el reconocimiento de más de $23,7 millones adicionales a favor de la empresa contratista.
La medida fue oficializada a través de una resolución de la Subsecretaría de Obras Públicas y alcanza a la obra del Fuero Civil y Administrativo del Departamento Judicial Azul, que se ejecuta en esa ciudad.
De acuerdo a lo establecido, el monto total reconocido por la actualización de precios asciende a $155,9 millones, correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Sin embargo, como parte de esos valores ya habían sido abonados $133,3 millones en concepto de ajustes provisorios, la diferencia final a pagar es de $23,7 millones.
La redeterminación fue acordada entre la Dirección Provincial de Arquitectura y la empresa CONINSA S.A., en el marco del régimen vigente para la actualización de costos de la obra pública
Según se indicó, la contratista aceptó los nuevos valores y renunció a futuros reclamos vinculados a este proceso, al tiempo que se comprometió a continuar con el plan de trabajos previsto.
La obra forma parte de la infraestructura judicial del Departamento Judicial Azul y se encuentra en ejecución en la ciudad de Tandil.