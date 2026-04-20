Denuncian que bloqueos de transportistas afectan exportaciones y mantienen paralizado Puerto Quequén

La Cámara de Puertos Privados Comerciales advirtió que los bloqueos impulsados por un grupo de transportistas autoconvocados están generando fuertes impactos en la cadena agroexportadora y mantienen paralizada la operatoria en Puerto Quequén.

Según señalaron desde la entidad, las medidas de fuerza comenzaron el 7 de abril en reclamo de una actualización de tarifas frente al aumento del combustible. Si bien el conflicto fue parcialmente resuelto tras acuerdos alcanzados entre cámaras del sector, indicaron que un grupo reducido continúa con los cortes en la zona de Quequén.

De acuerdo al comunicado, la situación provocó que más de 30 buques quedaran a la espera de carga —22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén—, con entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos retenidas.

La Cámara estimó que el impacto económico implica que no ingresaron al país al menos USD 450 millones durante los días afectados, lo que repercute en productores, exportadores y distintos actores de la cadena.

En ese marco, indicaron que en Bahía Blanca la actividad comenzó a normalizarse luego de que se levantaran los bloqueos, mientras que en Puerto Quequén la situación persiste.

Además, denunciaron episodios intimidatorios y amenazas contra transportistas que intentan trabajar, algunos de los cuales —según afirmaron— ya están en conocimiento de la Justicia.

Por último, solicitaron la intervención de autoridades nacionales, provinciales y judiciales para restablecer la operatoria y garantizar el funcionamiento del sistema logístico