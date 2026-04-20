Detectaron irregularidades laborales en operativos rurales realizados en Olavarría

Un operativo conjunto realizado en establecimientos rurales de Olavarría permitió detectar diversas irregularidades laborales, en el marco de controles articulados entre distintos organismos.

Según se informó, los procedimientos contaron con la participación de la UATRE —a través de sus delegaciones de Mar del Plata y la Seccional 183 de Olavarría—, el Renatre, la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y el Comité de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante las inspecciones se relevaron situaciones vinculadas a la falta de registración laboral, ausencia de Libreta de Trabajo Rural, carencia de elementos de protección personal y condiciones que no se ajustan a lo establecido por la Ley 26.727.

Además, se identificaron trabajadores sin documentación laboral exhibida y casos que deberán ser verificados por los organismos competentes.

Desde las entidades participantes señalaron que este tipo de operativos apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar situaciones de informalidad en el ámbito rural.