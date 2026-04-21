Una camioneta choco a un ciclista e impacto de frente con otro vehiculo

​Un violento siniestro vial se produjo en la mañana de este martes en la avenida Circunvalación Eva Perón, en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento y Mitre. El hecho involucró a dos camionetas y a un ciclista.

​El episodio se originó cuando una camioneta Chevrolet impactó a un ciclista que circulaba por la avenida. Tras el choque inicial, el conductor de la Chevrolet perdió el control, se desvió de su carril e impactó de frente contra una camioneta Hyundai que transitaba en sentido contrario.

​A raíz del hecho de tránsito, un joven de aproximadamente 30 años fue trasladado al Hospital Municipal de Olavarría por una ambulancia del servicio de salud pública. Según se informó, presenta lesiones de consideración y es atendido en la guardia de adultos del centro asistencial.

​En el lugar, el tránsito permanece interrumpido. Personal policial realiza desvíos de circulación en las intersecciones de Sarmiento y Circunvalación, así como en Colón y Circunvalación, para permitir el trabajo de los peritos.