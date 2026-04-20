Aprehendieron a una olavarriense por incumplir una restricción judicial y amenazar a sus denunciantes

Una olavarriense de 33 años fue aprehendida luego de incumplir una medida de restricción judicial vigente en su contra y protagonizar un nuevo episodio de hostigamiento contra los denunciantes.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio de calle Piedras al 1400, donde personal personal de la Unidad de Policial Local, cumplía tareas de custodia en el marco de la causa por amenazas que instruye el doctor Christian Urlezaga de la UFI N° 7.

En ese contexto, se hizo presente en el lugar la mujer que más tarde sería aprehendida.

Desoyendo la prohibición de acercamiento, la mujer comenzó a hostigar y amenazar a las dos personas que ya la habían denunciado, de manera tal que la mujer cometió un delito en flagrancia por lo que fue inmediatamente aprehendida.