Caza furtiva en la zona de Espigas: tres detenidos con perros y un jabalí muerto

Personal del Destacamento Espigas interceptó a tres hombres —de 61, 46 y 39 años— que circulaban en una camioneta por el camino vecinal que une Blanca Grande con Recalde y realizaban caza furtiva en la zona.

Los infractores contaban con cinco perros de las razas Gran Danés y Dogo y llevaban consigo un jabalí muerto.

Ninguno poseía autorización ni licencia de caza habilitada.

Se les labró infracción por los artículos 265, 266, 268, 273 incisos a, c y k, y 274 de la Ley 10.081/83 —Código Rural de la Provincia de Buenos Aires—, y fueron trasladados a sede policial para los recaudos legales correspondientes.

En la causa interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.