Caza furtiva en la zona de Espigas: tres detenidos con perros y un jabalí muerto

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Personal del Destacamento Espigas interceptó a tres hombres —de 61, 46 y 39 años— que circulaban en una camioneta por el camino vecinal que une Blanca Grande con Recalde y realizaban caza furtiva en la zona.

Los infractores contaban con cinco perros de las razas Gran Danés y Dogo y llevaban consigo un jabalí muerto.

Ninguno poseía autorización ni licencia de caza habilitada.

Se les labró infracción por los artículos 265, 266, 268, 273 incisos a, c y k, y 274 de la Ley 10.081/83 —Código Rural de la Provincia de Buenos Aires—, y fueron trasladados a sede policial para los recaudos legales correspondientes.

En la causa interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!