Amenazas en escuelas: Educación y sindicatos docentes se reunieron y acordaron un plan de acción

La Dirección General de Cultura y Educación se reunió con los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense para analizar la aparición de mensajes amenazantes en escuelas de la provincia y definir criterios de actuación frente a esos episodios.

Del encuentro participaron el Ministro de Seguridad y el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial, cuya presencia permitió precisar las responsabilidades de cada área ante las distintas situaciones registradas, que la cartera educativa había caracterizado en un comunicado del viernes 17.

Las partes acordaron profundizar el trabajo local en apoyo a directivos y docentes, y articular la participación en las investigaciones abiertas sobre los casos.

También se resolvió impulsar la conformación de mesas intersectoriales en los distritos que aún no las tienen, con el objetivo de abordar, intervenir y hacer seguimiento de situaciones de conflicto y violencia en el ámbito escolar.

La Dirección General de Cultura y Educación convocará además una reunión interministerial para coordinar acciones entre las distintas áreas del Estado provincial.