Programa MESA: Mientras se habla de la posible suspensión, Provincia presentó un reclamo formal a Nación

El Programa MESA Bonaerense -impulsado por la provincia de Buenos Aires- está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de los niños, niñas y adolescentes que son titulares de derecho del SAE mediante la entrega de un módulo compuesto por alimentos que tienen el objetivo integrarse y ser compartidos en las comidas familiares.

En los últimos días se comenzó a hablar de una suspensión de tres meses con el objetivo de fortalecer el Servicio Alimentario Escolar. En paralelo, la Provincia presentó formal pedido al gobierno nacional.

Vale recordar que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, una vez iniciada la emergencia por Covid-19 comenzó a entregar módulos alimentarios en el marco del Programa SAE. Habiendo retomado la entrega de prestaciones presenciales del mismo y considerando la vital importancia que los módulos tuvieron a lo largo de la pandemia, se decidió sostener la entrega a partir de la creación de un nuevo programa de acompañamiento alimentario, “MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense”, a partir de abril del 2022.

Este lunes, la Provincia de Buenos Aires presentó un reclamo formal ante la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, por la deuda que el Estado nacional mantiene con el distrito desde 2024 en concepto del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y por la falta de financiamiento del Programa MESA. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

La carta plantea que la solicitud se fundamenta en «la relevancia de ambos programas dentro del esquema de políticas alimentarias de la Provincia de Buenos Aires, así como en el contexto social actual, el cual presenta niveles críticos que requieren el sostenimiento y fortalecimiento de las mismas». El documento también subraya que en territorio bonaerense reside aproximadamente el 38% de la población total del país, lo que implica «una responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional en el acompañamiento y financiamiento de las políticas alimentarias implementadas en el territorio».

Respecto del Programa MESA —Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria—, la carta recuerda que fue concebido en 2021 como dispositivo extraordinario durante la pandemia, en reemplazo circunstancial del SAE, y que «a la fecha, no ha contado con financiamiento por parte del Estado Nacional, siendo sostenido íntegramente con recursos provinciales». Ante esa situación, la Provincia solicita para su funcionamiento un monto total de $372.308.874.696.

En relación al SAE, el documento detalla que el monto financiado por la Nación en 2025 fue de $77.523.380.480, una cifra que se encontró «muy por debajo de los $130.939.000.000 solicitados» por el Ministerio provincial. Considerando una variación inflacionaria en alimentos en torno al 30%, la Provincia estima que el aporte nacional necesario para sostener el mismo nivel de ejecución asciende a aproximadamente $177.000.000.000. Sin embargo, la propuesta nacional para 2026 contempla apenas $80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal del 4%, «significativamente por debajo de la inflación registrada». Como consecuencia de esa brecha sostenida año a año, se acumuló una deuda con el programa de $220.809.927.276.

Frente a ese cuadro, la carta concluye que resulta necesario avanzar en el financiamiento del Programa MESA y en la revisión de los montos del SAE «a fin de fortalecer la sostenibilidad del esquema alimentario, equilibrar la distribución de los esfuerzos fiscales y garantizar la continuidad de las prestaciones en condiciones adecuadas», reconociendo esa solicitud como «algo necesario para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, como lo es la seguridad alimentaria».