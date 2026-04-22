Violento siniestro vial y vuelco en el barrio San Vicente

​Un violento hecho de tránsito se registró a las 8:15 de la mañana de este miércoles en la intersección de las calles 25 de Mayo y Collinet, en el barrio San Vicente. El incidente arrojó como saldo una mujer trasladada al centro de salud local y daños materiales de consideración.

​Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Volkswagen Taos fue impactado por un vehículo marca Chevrolet, lo que provocó que el primer rodado terminara volcando sobre la vereda.

​A raíz del fuerte impacto, una mujer que circulaba en el Chevrolet debió ser asistida y trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura por una ambulancia del servicio de salud pública. Según se informó, la paciente ingresó al centro asistencial consciente y, en principio, presentaría heridas de carácter leve.

​Por su parte, la conductora del Volkswagen resultó ilesa.

​En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que preservó la zona para las tareas de rigor, y personal médico del nosocomio local.