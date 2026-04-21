Recuperaron elementos robados tras allanamientos por hechos reiterados en Lubrigom

Personal del Gabinete Operativo de la Comisaría Primera, en conjunto con efectivos de la Sub DDI Olavarría, UTOI, el Grupo GAD y la UPPL, realizó dos allanamientos en el casco urbano en el marco de una investigación por robos reiterados a un comercio del rubro ferretería y gomería.

Las tareas de investigación incluyeron el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, recepción de testimonios y tareas de encubierto. Estos procedimientos fueron solicitados tras las denuncias del propietario de Lubrigom, quien dio cuenta de varios hechos donde, tras dañar la vidriera, sustrajeron diversos artículos.

Durante los operativos, avalados por el Juzgado de Garantías N° 1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román, la policía logró recuperar nueve infladores y un posnet marca Mercado Pago. Las autoridades no informaron la ubicación exacta de los domicilios intervenidos ni se notificó sobre personas detenidas o vinculadas formalmente a la causa tras las diligencias.

La causa está caratulada como «Robo» y se encuentra bajo la instrucción de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.