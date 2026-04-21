Valentino Merlo se presentará en el Teatro Municipal de Olavarría

El cantante rosarino Valentino Merlo llegará a Olavarría en el marco de su gira nacional 2026. El espectáculo tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 20:30 en el Teatro Municipal, ubicado en Rivadavia 2800. La apertura de puertas está prevista para las 20:00.

El artista de 17 años, que alcanzó trascendencia tras participar en el Crossover 7 de Big One y colaborar con figuras como Q’ Lokura y Coti, presentará un repertorio que incluye sus temas más difundidos en plataformas digitales. Su carrera registró un crecimiento constante desde sus inicios en Rosario hasta su participación en festivales nacionales como la Fiesta de la Confluencia y Villa María.

Entradas y puntos de venta

Los tickets tienen un valor inicial de 40.000 pesos y son nominales, por lo que se requiere completar los datos de cada asistente al momento de la compra.

Venta online: A través del sistema Articket. Se encuentran disponibles diversas promociones, entre ellas hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, Plan Z de Naranja X y opciones con Cuota Simple.

A través del sistema Articket. Se encuentran disponibles diversas promociones, entre ellas hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, Plan Z de Naranja X y opciones con Cuota Simple. Venta en efectivo: TecnoCentro (Rivadavia 3065).

TecnoCentro (Rivadavia 3065). Entradas por discapacidad: Deben gestionarse personalmente en la boletería del Teatro Municipal de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00. El trámite se habilita a partir del primer día hábil del mes de mayo.

Desde la organización recordaron que las entradas cuentan con códigos QR únicos y recomendaron evitar la adquisición en sitios no oficiales.