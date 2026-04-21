Jefatura Distrital de Olavarría informó que las clases en turno tarde serán normales este martes

La Jefatura distrital de Olavarría emitió un comunicado oficial para informar a la comunidad educativa sobre el desarrollo de las actividades escolares para la jornada de este martes 21 de abril.

Según se detalló, las clases se dictarán con total normalidad durante los turnos tarde y vespertino en todos los establecimientos del distrito.

Desde el organismo solicitaron a las familias y a la comunidad en general permanecer atentos a las informaciones e indicaciones que se brinden a través de los canales oficiales de comunicación.