Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan con «Es complicado»: «La obra tiene mucha verdad»

Entrevista Jorge Scotton / En Linea Noticias

La actriz Claribel Medina junto al actor Pablo Alarcón se presentarán el próximo viernes 24 de abril en el teatro Municipal junto a Pablo Alarcón con la obra «Es complicado», una comedia que transita el humor y la emoción a través de la historia de un matrimonio en crisis. En una entrevista realizada por Jorge Scotton, la artista brindó detalles sobre esta gira y el significado de reencontrarse en el escenario con su expareja.

Una gira por el interior

Medina destacó la conexión especial que logra con el público fuera de la Capital Federal : «La gente en todos los lugares del interior vive de otra manera. Tienen otra paciencia y van al teatro con el deseo de reírse sin parar. El interior es hermoso, le agradezco a la vida que mi trabajo me permita conocer a la gente, la historia de los lugares y establecer vínculos maravillosos».

Sobre el contexto actual, la actriz reflexionó: «No es un buen momento en la Argentina ni en el mundo, es un momento de guerra y las cosas se han puesto muy difíciles. Pero para nosotros debe ser siempre un buen momento porque nuestra misión es llevar alegría a la gente y ponerle un poco de amor cuando las circunstancias queman».

El reencuentro con Pablo Alarcón

La decisión de trabajar juntos nuevamente fue mutua. «Nos hablamos un día por teléfono y dijimos que debíamos encontrar una obra para trabajar. Apareció ‘Es complicado’, que es un permiso para hablar de nuestra propia historia porque es una historia de amor, desamor, rencor, odio, resentimiento y perdón».

La trama sitúa a una pareja con 27 años de casados, en pleno proceso de divorcio, que queda encerrada en una casa durante 48 horas debido al clima. «La gente nos ve a Pablo y a mí peleándonos. Pudimos poner en esta obra la verdad de lo que significa haber amado tanto a alguien y de golpe no querer saber nada del otro. Un buen día la vida nos puso adelante que no éramos los protagonistas, que el ego se había interpuesto y que lo más importante era el resultado de nuestro amor, que son nuestras hijas».

Verdad sobre el escenario

Aunque la obra no cuenta su historia personal de forma literal, la química y el pasado compartido potencian la interpretación. «Al conocernos tan profundamente, lo que le decimos al otro tiene mucha verdad. No existe la mentira porque casi no existe la actuación; la obra traspasa la cuarta pared con una enorme verdad».

Respecto a la dinámica de la pieza, Medina aclaró: «La obra tiene que parecer improvisada, tiene que parecer que eso pasa por primera vez. Es un texto que nos permite poner en juego todos nuestros sentimientos: el enojo, el odio, el rencor, el dolor y la desesperanza para finalmente hablar de amor».

Premios y actualidad

«Es complicado», dirigida por Ernesto Medela y producida por Damián Sequeira, llega a Olavarría tras una exitosa temporada en Carlos Paz, donde obtuvo cinco nominaciones y tres Premios Carlos, incluyendo Mejor Comedia Dramática, Mejor Actriz y Premio a la Trayectoria.

Además de esta gira nacional, Claribel Medina mencionó que trabaja simultáneamente en otros proyectos : «Estoy trabajando con Lía Jelin en ‘La cantante calva’ en el Palacio de la Libertad, sigo con mi banda musical con presentaciones en San Telmo y estoy escribiendo una película sobre una historia que me interesa muchísimo».