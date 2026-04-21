Cambios en el gabinete municipal: fusionan áreas de Obras Públicas y Desarrollo Social

Ingeniero Edgar Ronchi

El Municipio de Olavarría realizó modificaciones en la estructura de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos con el objetivo de reorganizar el funcionamiento de distintas dependencias.

En esta nueva configuración, las áreas de Catastro, Obras Particulares y Planeamiento se fusionaron. A partir de ahora, estas oficinas funcionan bajo la órbita de la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial. La conducción de esta dirección está a cargo de la ingeniera Pierina Di Tommaso, quien anteriormente se desempeñaba al frente del área de Catastro.

Asimismo, se confirmó la designación del ingeniero Edgar Ronchi como el nuevo responsable del área de Hidráulica y Pavimento.

Por otro lado, la reestructuración alcanzó también a la Subsecretaría de Desarrollo Social. En este sector, se unificaron la Dirección de Gestión Territorial y la Coordinación de Personas Mayores. Ambas áreas pasaron a conformar la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, que quedó bajo la responsabilidad de Nicolás Martínez.