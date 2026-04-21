Inicia una nueva Copa Olavarría de Handball

El Municipio de Olavarría informa que este domingo comenzará la edición 2026 de la Copa Olavarría de Handball, la competencia que es organizada desde la Subsecretaría de Deportes con el objetivo de brindar a jugadores y clubes locales la posibilidad de poder contar con una competencia en nuestra ciudad, pero también de acompañar y dar promoción a la disciplina.

Se tratará del torneo apertura, que se prolongará durante el corriente semestre con una modalidad de competencia de “todos contra todos” en ambas ramas y la definición en un “final four”. Vale destacar que, tal como sucedió en ediciones anteriores, cada fecha se jugará en una única sede, con el objetivo de que todas las personas interesadas puedan disfrutar juntas de un día a pleno handball, junto a familiares y amigos.

La primera fecha se llevará a cabo en el macro gimnasio del Club Atlético Estudiantes, desde las 12 horas. Se jugarán en total 7 partidos, entre las categorías femenino y masculino, con entrada libre y gratuita.

La Copa “Ciudad de Olavarría” contará con la participación de 5 equipos por categoría, con la novedad de la incorporación de equipos de Tapalqué, Azul y del torneo comercial. En mujeres participarán Estudiantes, CEF 35 de Azul, Atlético Tapalqué, Racing y Toras; mientras que en la categoría masculina lo harán Atlético Tapalqué, Club Atlético Estudiantes, “Atómicos”, “Manguera” y Universitario.