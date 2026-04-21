El Presidente de la SCBA y jueces analizaron un protocolo sobre inteligencia artificial aplicada a la labor judicial

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, recibió a autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en el marco del inicio de su gestión al frente del máximo tribunal.

El encuentro contó con la participación de una delegación encabezada por el titular del Colegio, Matías Rappazzo, y entre los presentes se destacó la presencia del doctor Pablo Quaranta, en su carácter de integrante del Comité Ejecutivo de la entidad. Quaranta es juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Azul.

Al inicio de la reunión, Torres agradeció la presencia de las autoridades y expresó su intención de articular una agenda de trabajo conjunta. En ese sentido, adelantó que prevé recorrer los distintos departamentos judiciales de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron diversos ejes vinculados al funcionamiento del Poder Judicial. Entre ellos, se trataron avances en materia digital, incluyendo un proyecto de protocolo sobre inteligencia artificial aplicada a la labor judicial. También se dialogó sobre la organización de un congreso panhispánico de lenguaje claro, previsto para octubre del corriente año y promovido por la Suprema Corte.

Asimismo, formaron parte de la agenda temas como las paritarias, los alcances del Acuerdo 4093 —relacionado con subcategorías—, la cobertura de vacantes y la gestión de personal.

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte mantuvo un encuentro específico con integrantes de la Comisión de Funcionarios del Colegio, donde se analizaron cuestiones vinculadas con la actividad y necesidades del sector.