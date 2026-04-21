Compras colectivas y ahorro: productoras textiles se organizan frente a la caída de las ventas

En un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo, un grupo de productoras textiles de Olavarría consolida una estrategia colectiva para sostener su actividad: la compra conjunta de insumos. La experiencia, impulsada desde el Municipio, fue eje de una reunión evaluativa encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Economía Popular.

La iniciativa, que comenzó hace un año, ya permitió concretar ocho compras colectivas, con resultados que las propias trabajadoras califican como “determinantes” para la continuidad de sus emprendimientos. No sólo lograron garantizar stock de telas e insumos, sino también acceder a precios considerablemente más bajos, en un escenario donde los costos se volvieron cada vez más difíciles de afrontar de manera individual.

El dato más contundente surgió del último operativo: las participantes señalaron que alcanzaron un ahorro promedio cercano al 60%, en comparación con los valores habituales del mercado minorista. Este diferencial, explicaron, impacta directamente en la posibilidad de sostener precios competitivos y evitar una mayor caída en las ventas.

Más allá del aspecto económico, las productoras destacaron otro efecto central de la propuesta: la organización colectiva. A partir de estas instancias, se fortalecieron vínculos entre trabajadoras del mismo rubro, se generaron redes de colaboración y se compartieron experiencias en un sector que, en gran medida, funciona de manera atomizada.

El grupo está integrado por mujeres que desarrollan su actividad en talleres domiciliarios, donde realizan arreglos y confeccionan una amplia variedad de productos: indumentaria deportiva, trajes de danza, vestidos de fiesta, ropa de trabajo, equipos térmicos, guardapolvos, accesorios y artesanías. En ese marco, también se convirtieron en difusoras de la iniciativa, convocando a otras trabajadoras a sumarse a la modalidad.

De la reunión participaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, y la coordinadora de Economía Popular, Solange Rivarola Vales, quienes pusieron en valor la herramienta como una respuesta concreta frente a la coyuntura. En ese sentido, remarcaron la importancia de que las productoras se inscriban en el registro municipal, lo que permite diseñar políticas públicas y acciones específicas para el sector.

Quienes deseen sumarse a la propuesta pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en Moreno 2765, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al 422135/195, o al correo economí[email protected].