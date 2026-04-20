Coronel Suárez: individualizaron al presunto autor de una amenaza de tiroteo en una escuela técnica

La investigación por una amenaza de tiroteo en la Escuela de Educación Técnica N° 1 permitió individualizar al presunto autor del mensaje, que había generado preocupación en la comunidad educativa.

El hecho se conoció el 16 de abril, cuando autoridades del establecimiento detectaron en uno de los sanitarios una inscripción que advertía: “Tiroteo 20/4, no vengan, no se salva nadie”.

A partir de la denuncia, se iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, lo que permitió avanzar en la identificación del responsable.

En ese marco, el 19 de abril se realizó un allanamiento en una vivienda, donde se secuestró un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según se indicó, el presunto autor es menor de edad, por lo que no se brindaron datos personales.