Fiscales y jueces de la región coordinaron acciones contra el narcotráfico

Fue en una reunión que se desarrolló en Tandil.

Autoridades judiciales federales y provinciales participaron en Tandil de un encuentro de trabajo orientado a coordinar acciones en la persecución del narcotráfico y abordar los consumos problemáticos.

La reunión se realizó el viernes pasado en la sede de la Fiscalía Federal y estuvo encabezada por el fiscal general departamental de Azul, Marcelo Sobrino, y el juez federal Gabriel Di Giulio, con participación de representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Ministerio Público bonaerense y del Poder Judicial.

Durante el encuentro se analizaron problemáticas vinculadas a la venta de drogas y su impacto en la salud pública, en un esquema de trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado.

Más tarde, los funcionarios se trasladaron al Centro de Monitoreo, donde mantuvieron una reunión con el intendente Miguel Lunghi. Allí se puso el foco en el rol de las cámaras de seguridad, cuyos registros son considerados una herramienta clave para la investigación y el juzgamiento de delitos vinculados al narcotráfico.

Del encuentro participaron, entre otros, el fiscal general federal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Plée; el fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler; y representantes de fiscalías federales descentralizadas de Azul y Tandil.

Al cierre, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre Nación, Provincia y municipios para enfrentar una problemática que combina delito y salud pública.