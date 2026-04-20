Un hombre fue hallado sin vida dentro de un auto

Un hombre de 63 años fue encontrado sin vida este lunes dentro de un vehículo en inmediaciones de avenida Del Valle e Independencia.

De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, el hecho fue advertido tras un llamado al 911 que derivó en la intervención de personal policial. En ese marco, una mujer —ex pareja del fallecido— había recibido horas antes un mensaje en el que el hombre le indicaba que se dirigiría a esa zona para realizar mandados. Con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas, decidió acercarse al lugar.

Al arribar, encontró el automóvil estacionado sobre calle Independencia, entre avenida Del Valle y Vélez Sarsfield, y observó al hombre en el interior, inconsciente.

Minutos después se hizo presente una ambulancia, y la médica a cargo constató el fallecimiento.

El hombre fue identificado como Horacio Albano Barceló, domiciliado en esta ciudad.

En el lugar trabajó Policía Científica y se preservó la escena. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI N° 7 a cargo del fiscal Christian Urlezaga.